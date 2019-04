La Lazio ricorda Pulici mentre a Formello Inzaghi prepara la sfida al Milan. Pioli si dimette dalla Fiorentina

NEWS DELLA GIORNATA – La Lazio dopo il pareggio con il Sassuolo si prepara a Formello in vista della sfida contro il Milan.

LAZIO MILAN – La Lazio è in un momento delicato: i biancocelesti non vincono più di due gare consecutive da ottobre e hanno vanificato ben 7 vantaggi. Inzaghi studia insieme ai suoi gli errori ma contro i rossoneri il mister si affiderà ancora a senatori quali Radu e Lulic, nonostante non siano al massimo della condizione. In cabina di regia, con Badelj squalificato, tornerà Leiva. Gli opinionisti Costacurta e Crudeli infine, si sono espressi sul big match in programma sabato.

NOTIZIE LAZIO – Nel giorno degli eventi dedicati alla memoria di Pulici e alla malattia di Grigioni, Canigiani ha ufficializzato l’inizio della vendita dei tagliandi contro Udinese e Chievo, svelando poi alcune iniziative. Cragnotti e Veron sono tornati a parlare degli anni d’oro passati mentre per il prossimo futuro è imminente l’innovazione della scelta del posto in 3D all’Olimpico. Filippo Anastasi infine è tornato sulle scelte di Inzaghi contro il Sassuolo.

ALTRE NEWS – Stefano Pioli non è più l’allenatore della Fiorentina e al suo posto potrebbe subentrare un ex Lazio. L’ex biancoceleste Scaloni è stato vittima di un pericoloso incidente stradale mentre Candreva si è reso protagonista di un bellissimo gesta di solidarietà.