La Lazio riprende ad allenarsi in vista del Frosinone, Caicedo rifiutò la cessione. La UEFA premia il gol più bello

NEWS DELLA GIORNATA – L’ultima settimana di agosto prosegue tra i rientri dei vacanzieri italiani in coda sulle autostrade. La Lazio invece, dopo le due prime sconfitte in campionato, si prepara alla prossima gara contro il Frosinone tornando a lavorare in quel di Formello.

VOCI DI MERCATO – Il mercato in uscita non è ancora, potenzialmente terminato visto che il calciomercato in alcuni paesi non è ancora terminato. Arrivano ancora quindi delle voci, specialmente riguardanti Milinkovic-Savic o anche Felipe Caicedo.

INFORTUNI – Continuano a lavorare per tornare in campo Berisha, Luiz Felipe e Lukaku. I due che ne avranno per più tempo sono sicuramente il brasiliano e il belga. Il primo per aver rimediato nella recente gara contro il Napoli uno stiramento al polpaccio, il secondo è alle prese con un lungo infortunio che lo riporterà in campo tra molto più tempo. Riflessioni poi sulla condizione ancora da trovare per Milinkovic, mentre quella già buona di Correa.

SOCIAL – Arrivano notizie dai social legati agli account dei giocatori biancocelesti. Luis Alberto lancia segnali di speranza al popolo laziale mentre Lucas Leiva ringrazia via Twitter i tifosi del Liverpool per l’omaggio a lui fatto in occasione dell’anniversario per il suo esordio. Bobo Vieri ha risposto a qualche domanda dei suoi followers su Instagram, parlando anche di Lazio.

LE ALTRE – È arrivato il voto della UEFA sul gol più bello d’Europa, e la scelta non poteva essere più scontata. Marco Borriello ha scelto di mettersi di nuovo in gioco. Non la Cina o gli Stati Uniti come altri ma… Ibiza. Garlaschelli e Onofri intervenendo sulle frequenze della radio ufficiale biancoceleste parlano del momento che sta vivendo oggi la Lazio. Infine l’intervista di Wallace che racconta come CR7 gli abbia fatto i complimenti e regalato la maglia dopo Juventus-Lazio.