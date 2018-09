La Lazio vede l’Apollon: Inzaghi opta per il turnover, in difesa Bastos e Caceres. Presto il rinnovo di Milinkovic

NEWS DELLA GIORNATA – È tempo di Europa League in casa Lazio: oggi a Formello gli uomini di Inzaghi si sono ritrovati per la rifinitura in vista della gara di domani, in un Olimpico semideserto, contro l’Apollon Limassol. L’allenatore biancoceleste, intervenuto oggi in conferenza stampa, cerca il riscatto dopo l’amara eliminazione della scorsa stagione contro il Salisburgo così come Leiva, convinto che la Lazio si sia rinforzata.

GENOA – Testa anche al campionato: domenica all’Olimpico la Lazio attende il Genoa, che intanto riabbraccia Kouamé. Portanova, ex capitano rossoblù, ha spiegato come i liguri dovranno cercare la prestazione perfetta.

RINNOVI IN VISTA – Si avvicina la firma per Milinkovic e Ciro Immobile, che a breve rinnoveranno i rispettivi contratti con la società biancoceleste. Secondo Kovacevic, ds della Nazionale serba, il centrocampista deve lasciare la Lazio.

IL RESTO DELLE NEWS – Polemiche tra Lazio e Lega per la questione debiti, per Lazio-Apollon scatta il piano sicurezza. Diaconale dice la sua sugli attacchi mediatici subiti dalla società biancoceleste mentre Radu salterà il derby, rimandando il suo appuntamento con la storia.

Alessandra Marcelli