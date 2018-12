La strana coppia: contro l’Eintracht spazio a Correa-Luis Alberto

CORREA LUIS ALBERTO LAZIO EUROPA LEAGUE – Fino a ieri si sono contesi la maglia che vale il posto in trequarti a sostengo di Ciro Immobile, ma stasera lo spagnolo e l’argentino scenderanno in campo insieme dal 1′ minuto per far rifiatare il bomber biancoceleste. E non solo…

TURN OVER INZAGHI – La scelta sperimentale di Simone Inzaghi potrebbe non essere semplicemente legata al turnover. Anche se i biancocelesti sono già qualificati, il tecnico vuole i 3 punti. Come riporta “la Gazzetta dello Sport” Luis Alberto sta vivendo una stagione tribolata a causa dei numerosi problemi fisici che lo affliggono, per ultimo la pubalgia, ma scalpita all’idea di ritornare ad essere un beniamino dei tifosi. Inoltre, è stato proprio lui a segnare il primo goal della Lazio in Europa League in questa stagione, contro l’Apollon. Joaquin Correa ha, invece, un conto aperto con il Francoforte: l’argentino saltò le prime due gare europee con la maglia biancoceleste a causa di una squalifica rimediata quando giocava con la maglia del Siviglia, proprio nel match giocato contro i tedeschi. Da non dimenticare, poi, che fu l’argentino a segnare il goal decisivo nell’ultima vittoria della Lazio in Europa League, contro il Marsiglia. La Lazio si affida al talento e alla voglia di rivalsa della “strana coppia” per tornare a volare.