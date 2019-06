Last Bet, finisce l’incubo di Mauri: il 16 luglio la prescrizione

CALCIOSCOMMESSE MAURI – Finisce l’incubo di Stefano Mauri. Come spiega l’articolo di Lazio family, a firma di Gianluca La Penna, l’udienza tenutasi oggi a Bologna, poteva scrivere la parola fine al processo ‘Last Bet’, il procedimento sul calcioscommesse incardinato a Cremona nel 2011. Il legale di Stefano Mauri, Matteo Melandri ha presentato istanza al Collegio presieduto dal giudice Mazza, giudici a latere Cosentino e Buttelli, per fissare un’ulteriore udienza, per evitare di dover attendere la pronuncia della Cassazione del 10 settembre sulla competenza del processo.

ISTANZA ACCOLTA – Il Collegio ha accolto l’istanza dell’avvocato Melandri fissando la prossima udienza il 16 luglio, in cui verrà sancita l’avvenuta prescrizione. Gli imputati non avranno più un carico pendente, ma con una pronuncia di prescrizione Mauri e gli altri non potranno richiedere il risarcimento per ingiusta detenzione.