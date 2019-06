Lazio, 48 anni fa la firma di Maestrelli

MAESTRELLI LAZIO – 48 anni fa, Tommaso Maestrelli firmava con la Lazio, per restare legato ai colori biancocelesti per ben 5 anni. Anni in cui il mister ha scritto la storia del club biancoceleste. Anche la Lazio attraverso un post su Twitter ha voluto ricordare la data: “Il 7 giugno 1971 Tommaso Maestrelli diventava allenatore della Prima Squadra della Capitale. Il resto è storia”.