Lazio, a Francoforte con 550 tifosi al seguito. Ma al ritorno i tedeschi potrebbero essere 15mila!

EINTRACHT LAZIO TIFOSI – La Lazio si prepara ad affrontare la prima trasferta europea “scortata” da 550 tifosi. Nonostante il lungo viaggio e il giorno infrasettimanale, infatti, i biancocelesti non hanno alcuna intenzione di perdersi la sfida. In una Commerzbank-Arena che si prospetta tutta esaurita, ogni singolo supporter sarà fondamentale per sostenere l’undici di Inzaghi. Ma se queste cifre sembrano essere soddisfacenti, l’esodo che stanno preparando i tedeschi ha dello straordinario.

I TEDESCHI A ROMA – Come riporta il Corriere dello Sport, infatti, dalla Germania sono stati richiesti ben 15mila biglietti per Lazio-Eintracht. Sarà l’ultima partita della fase a gironi, si giocherà il 13 dicembre ma i tedeschi già fremono. Ancora non si sa quale sarà la disponibilità ma se non saranno 15mila (cifra clamorosa!) potrebbero comunque arrivare nella capitale 8-10mila tifosi. Sono tanti i fattori che determineranno il numero di ticket: innanzitutto la partita di giovedì sera, poi la valenza della gara di ritorno per una o entrambe le formazioni. Se si pensa che a Lazio-Apollon i laziali erano appena 10mila, è facile capire come la mentalità tra calcio italiano e tedesco sia ancora molto differente.