Lazio, ad Empoli giocano anche i tifosi: in 3000 al Castellani

EMPOLI LAZIO ESODO TIFOSI – In campo col supporto e l’appoggio dei tremila tifosi al Castellani. Oggi la Lazio, contro l’Empoli, potrà contare sui suoi supporter, più di quanto se ne contano a San Siro o alla Juventus Stadium. Un dato record, sottolinea il Corriere dello Sport, dovuto alla vicinanza della città toscana, alla mancanza di vincoli (niente tessera del tifoso) e ai prezzi senz’altro abbordabili.

BIGLIETTI PER IL DERBY – Intanto da domani alle 12 inizierà la vendita dei tagliandi per il derby. Il via è previsto con la prelazione per gli abbonati, dal 22 al 28 settembre poi vendita libera per Curve e Distinti, per la Monte Mario e la Nord si avrà tempo fino al 29.