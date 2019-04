Lazio, Adekanye fino al 2022: “Per me non conta il denaro, voglio la mia occasione”

LAZIO ADEKANYE – Bobby Adekanye, sarà, con tutta probabilità, il primo acquisto per la prossima stagione. L’edizione odierna de Il Messagero conferma che il classe ’99 in visita ieri a Formello, ha già firmato un contratto fino al 2022. L’attaccante ha rifiutato il rinnovo con il Liverpool e andrà in scadenza il 30 giugno. “Per me non conta il denaro, voglio la mia occasione che non ho avuto al Liverpool” ha dichiarato l’ex reds. In biancoceleste Adekanye avrebbe firmato un contratto fino al 2022 ad un milione all’anno. In suo compagnia nella visita al quartier generale capitolino c’era l’agente Joseph Maria Minguella.