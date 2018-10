Lazio alle prese con impegni ravvicinati: ecco il piano di Inzaghi

LAZIO IMPEGNI – Giovedì l’Eintracht, domenica la Fiorentina in casa in occasione dell’ottava giornata di campionato. La Lazio vivrà una settimana complicata dal punto di vista della gestione del tempo e delle energie. Meno di 72 ore dividono infatti l’impegno europeo da quello di Serie A: ecco perché Inzaghi avrebbe chiesto alla società non solo di dormire a Francoforte, ma anche di potersi allenare direttamente sul campo tedesco prima del rientro a Roma.

A.M.