Lazio, altro record: primi per rigori a favore. Dietro Sassuolo, Napoli e Atalanta

LAZIO RIGORI SERIE A – Un altro record nell’anno straordinario della Lazio. I biancocelesti, con quello di oggi concesso da Mazzoleni per il fallo su Lulic e realizzato dal bosniaco, sono primi nella classifica dei rigori a favore: 11 contro i 10 della seconda, il Sassuolo, terzo il Napoli a pari merito con l’Atalanta fermi ad 8. Numeri che dimostrano l’aggressività in area degli uomini di Inzaghi e la pericolosità percepita dagli stessi avversari che spesso, in questa stagione, sono stati costretti a fermare fallosamente i biancocelesti.