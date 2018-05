Lazio-Amatrice: martedì una partita per non dimenticare

LAZIO AMATRICE INCONTRO – A distanza di quasi due anni (ottobre 2016), la Lazio torna nuovamente ad Amatrice. Come riporta rietilife.com, il rapporto che lega fortemente il presidente Lotito alla realtà laziale colpita dal terremoto, alcuni giocatori della prima squadra, l’aquila Olympia e l’Under 17 martedì parteciperanno all’inaugurazione del nuovo campo di calcio Paride Tilesi, al fine di festeggiare la promozione dell’Amatrice calcio in Prima categoria. Appuntamento quindi per le ore 16,30, ora in cui sarà possibile assistere ad una partita proprio fra la Lazio e l’Asd Amatrice.

G.D.M.