CONFERENZA, Inzaghi: “Rigiocherei contro il Salisburgo”. Leiva: “Siamo più forti della scorsa stagione” (VIDEO)

CONFERENZA STAMPA INZAGHI LEIVA – Oggi, mercoledì 19 settembre, il tecnico biancoceleste Simone Inzaghi e Lucas Leiva sono intervenuti in conferenza alle ore 16:30 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello prima dell’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.

LA CONFERENZA STAMPA DI INZAGHI

L’ANNO SCORSO – “L’ultima a Salisburgo la vorrei rigiocare, l’anno scorso è stato fatto un grande percorso in Europa, dove tutte le gare sono insidiose. Nei quarti avevamo un buon vantaggio, al ritorno andò male, è stata comunque una bella cavalcata. Domani è la prima, dobbiamo farla bene, sarà un girone complicato, abbiamo lavorato per fare un buon esordio. Vogliamo fare bene, per noi è importante l’Europa. Ho giocatori forti, per domani ci sarà qualche cambio, tutti devono trovare una condizione buona. Domenica abbiamo ottenuto 3 punti ottimi, in Europa cambia tutto, è un’altra musica”.

TURNOVER – “Sabato ho pensato all’Empoli, domani solo all’Europa League sapendo che però sarà un periodo lungo con tante partite. Insieme allo staff dovrò capire chi far giocare 3 partite di seguito e chi invece alternare. Vedrò gli allenamenti, parlerò con i giocatori e poi deciderò”.

DURMISI – “Devo valutare alcune cose, i ragazzi eccetto Radu hanno recuperato tutti, però può essere. Infortunati? Berisha ieri e oggi farà l’inizio della seduta con noi ma ci vorrà un po’ di tempo ma ha bisogno di tempo e resterà a parte. Ramos è tornato in campo, vedremo come reagirà. Per il Genoa non saranno ancora a disposizione. Lukaku sta proseguendo, ci vorrà tempo ma sono fiducioso”.

LA CONDIZIONE E CACERES – “Abbiamo disputato buone partite, ma avevamo abituato la gente ad ottime partite. Bisogna cercare di migliorarci continuamente. Caceres ha la mia massima fiducia, ho fatto si che arrivasse subito a gennaio, sono convinto che ci può dare tante soluzioni. La prima giornata ha fatto il quinto di sinistra, domani giocherà dall’inizio”.

LAZIO DA GOL – “Quest’anno ne prendiamo pochi e ne facciamo pochi, si, ma noi pensiamo a lavorare nel migliore dei modi”.

APOLLON – “E’ una squadra esperta, con una media intorno ai trent’anni, ha eliminato il Basilea. Sono stati bravi, hanno acquisito esperienza in Europa. E’ la prima partita, dobbiamo esordire bene. La scelta tra Basta e Patric? E’ sempre doloroso, ma lo spagnolo sarà utile in campionato. Sono 6 partite e poi a gennaio potranno cambiare le liste”.

LA CONFERENZA STAMPA DI LEIVA

L’EUROPA – “Dopo le due sconfitte abbiamo parlato tra di noi, sappiamo che dobbiamo fare meglio dell’anno scorso. Sappiamo che possiamo migliorare, penso che siamo all’inizio ma se continuiamo così abbiamo più chance”.

SALISBURGO – “Abbiamo Berisha quest’anno tra di noi. Domani si ricomincia in Europa, è un campionato importante. La Lazio può fare meglio della passata stagione, dobbiamo migliorare ma l’anno scorso abbiamo dimostrato di avere tanta qualità, quest’anno la rosa è più forte”.

LA LAZIO OGGI – “Tutti si aspettano che vinciamo 4 o 5 a zero, ma quest’anno anche Frosinone o Empoli sono più forti. Dobbiamo pensare partita per partita, sennò non possiamo vincere nulla”.

IDOLO A ROMA – “Io dal primo giorno mi sono trovato bene, mi hanno fatto sentire tutti bene. Il clima è bello, la famiglia sta bene e io penso solo ad aiutare la squadra. Un ritorno al Gremio? Io non penso di finire la mia carriera, sono contento qui, la Lazio mi ha dato qualcosa in più, il Brasile è nella mia testa da sempre ma penso al presente”.

SCONFITTE – “Dopo un inizio difficile, con due partite a 0 punti la pressione si sente. Abbiamo parlato che l’anno scorso era finito, era il momento di ricominciare e l’abbiamo fatto. Coppia con Badelj? Ha una carriera importante, è un ragazzo che lavora bene e giocando insieme sicuramente può cambiare qualcosa.