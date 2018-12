Lazio, approcci sbagliati: regalati i primi 45 minuti agli avversari

LAZIO CAMPIONATO PRIMO TEMPO – La storia si ripete. La Lazio continua a buttare via i primi 45 minuti di gara. Analizzando i risultati della prima frazione di gioco nelle 16 sfide di campionato, si può notare il difetto della squadra biancoceleste che parte sempre con il piede sbagliato. Sono 16 i punti ottenuti all’intervallo, due in più rispetto alle squadre che si trovano al terzultimo posto della classifica. Come riporta il Corriere dello Sport, su 16 match giocati la squadra capitolina è passata in svantaggio per ben 7 volte, non riuscendo poi a concretizzare il risultato (3 pareggi, 4 sconfitte). A Bergamo mister Inzaghi si è affidato al destino ma in casa Lazio si spera di veder girare la ruota già sabato prossimo nella sfida contro il Cagliari.