Lazio-Arsenal: Inzaghi conferma la formazione contro la Spal, dubbio Immobile-Caicedo

LAZIO ARSENAL PROBABILI FORMAZIONI – E’ tutto pronto a Stoccolma per la partita di questa sera alle 20, tra Lazio ed Arsenal. La Friends Arena sarà il prestigioso scenario di questa amichevole che potrà dare ai biancocelesti risposte molto importanti circa il livello di competitività in questo momento della stagione. La gara verrà trasmessa nel canale tematico biancoceleste per tutti gli abbonati.

COME SCENDERA’ IN CAMPO LA LAZIO – Simone Inzaghi potrebbe schierare dal primo minuto, questa sera, l’undici che i biancocelesti avevano schierato in partenza la settimana scorsa nel test match contro la Spal, partita indicativa poiché contro una squadra di Serie A. In ogni caso, la Lazio era scesa in campo contro i ferraresi con Proto in porta; Wallace, Acerbi e Radu a comporre la retroguardia a tre; Basta, Parolo, Leiva in cabina di regia, Murgia e uno tra Durmisi e Lulic nel folto centrocampo a cinque; infine la coppia d’attacco composta da Luis Alberto e uno tra Immobile e Caicedo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DI LAZIONEWS.EU

ARSENAL (4-3-3): Leno; Bellerin, Chambers, Holding, Kolasinac; Ramsey, Elneny, Guendouzi; Mkhitaryan, Ozil, Aubameyang. All. Emery.

LAZIO (3-5-1-1): Proto; Wallace, Acerbi, Radu; Patric, Parolo, Leiva, Murgia, Durmisi; Luis Alberto, Caicedo. All. Simone Inzaghi.