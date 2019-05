Lazio-Atalanta, dove vedere il match in TV

LAZIO ATALANTA – La Lazio è chiamata a vincere all’Olimpico per restare ancora disperatamente attaccata alla lotta Champions. Domenica, alle 15.00, gli uomini di Inzaghi accolgono l’Atalanta di Gasperini momentaneamente quarta in classifica. Il match, valido per la 35esima giornata di campionato, sarà visibile su Sky Sport (canale 251) ed in streaming per gli abbonati su Sky Go.