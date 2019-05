Lazio-Atalanta, Garlaschelli: “Sarà una battaglia senza esclusione di colpi. Farei giocare Correa dall’inizio”

LAZIO ATALANTA GARLASCHELLI – Domani pomeriggio, Lazio e Atalanta si affronteranno nel 35esimo turno di Serie A. Si è espresso riguardo la sfida Renzo Garlaschelli, intervenuto ai microfoni della radio ufficiale biancoceleste.

LAZIO ATALANTA – “Lazio ed Atalanta non regaleranno nulla a nessuno, sarà una partita in cui si daranno tutte e due battaglia senza esclusioni di colpi. La gara di domani è un’incognita, non so come andrà a finire, non saprei dirlo. Entrambe giocano un buon calcio, mi auguro di vedere una bella partita con esito a nostro favore ovviamente.”

LUIS ALBERTO, CORREA E CAICEDO – “Credo Luis Alberto possa disputare un’ottima partita, tecnicamente è uno dei più bravi, può e deve fare la differenza. Da Correa mi aspettavo una crescita maggiore in questa stagione, ma rimane un calciatore formidabile, schiererei lui dal primo minuto con l’Atalanta. Se è in giornata può risolverti la partita. Caicedo è al massimo della forma, è lui che sta trascinando la squadra in questo periodo. Un calciatore fortissimo, mi ha stupito molto. L’Atalanta non molla mai ed ha buone individualità, bisognerà prestare attenzione”.