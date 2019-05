LAZIO ATALANTA – Manca ormai sempre meno a Lazio-Atalanta, sfida decisiva per il futuro europeo delle due squadre. A poche ore dal match, il mister Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati per la sfida dell’Olimpico: ce la fa Strakosha, in dubbio nella rifinitura per un problema al tallone.