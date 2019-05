Lazio-Atalanta, le probabili formazioni: recuperato Ilicic, dubbio in attacco per Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI – Manca un giorno alla sfida di campionato tra Lazio e Atalanta che molto dirà sulle sorti delle due compagini per la zona Champions. La gara, in programma alle ore 15 all’Olimpico, sarà trasmessa in esclusiva da Sky, sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio. Per gli abbonati, il match sarà a disposizione tramite Sky Go anche sui dispositivi mobili.

COME ARRIVA LA LAZIO – Inzaghi non avrà a disposizione gli infortunati Berisha, Lukaku, Milinkovic-Savic e Radu, e Lulic squalificato. Acerbi al centro della linea coperta sui due lati da Wallace e Bastos. Romulo favorito a destra, mentre a sinistra Marusic. Leiva in cabina di regia, con Parolo e Luis Alberto. In attacco l’ipotesi più accreditata sembra essere la coppia Immobile-Caicedo.

COME ARRIVA L’ATALANTA – Oltre a Toloi rischiano l’esclusione anche Barrow e Varnier. Su Djimsiti avanti Palomino, al fianco di Mancini e Masiello nella difesa, con Gollini tra i pali. Sulle corsie Hateboer e Castagne, Freuler e De Roon in mezzo al campo. Gasperini recupera Ilicic che con ogni probabilità ci sarà in attacco insieme a Gomez e Zapata.

Serie A TIM, 35° giornata

Stadio Olimpico di Roma – Domenica 5 maggio 2019, ore 15

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Wallace, Acerbi, Bastos; Romulo, Parolo, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Caicedo, Immobile.

A disp.: Proto, Guerrieri, Patric, Luiz Felipe, Durmisi, Badelj, Jordao, Cataldi, Correa, Neto. All. Inzaghi.

(IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

Indisponibili: Lukaku, Berisha, Radu, Milinkovic

Squalificati: Lulic

Diffidati: Durmisi, Strakosha, Radu

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Mancini, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Castagne; Gomez, Ilicic; Zapata.

A disp. Berisha, Rossi, Djimsiti, Ibanez, Reca, Gosens, Pessina, Kulusevski, Pasalic, Piccoli, Barrow. All. Gasperini.

(IN ATTESA DEI CONVOCATI UFFICIALI)

Indisponibili: Toloi

Squalificati: nessuno

Diffidati: Masiello, Gomez, Ilicic, Freuler, Palomino, Hateboer, Mancini

ARBITRO: Calvarese (sez. Teramo)

ASSISTENTI: Carbone e Peretti

IV UOMO: Manganiello

VAR: Massa

AVAR: Di Liberatore