Lazio, Berisha si ferma di nuovo: la situazione

LAZIO STOP BERISHA – Prosegue l’anno sfortunato di Valon Berisha. Il centrocampista si è fermato dopo la gara con la Spal, accusando un nuovo problema. Come riporta il Corriere dello Sport, il kosovaro si sarebbe sottoposto a una visita approfondita a un ginocchio a Barcellona. Si parla di un possibile intervento chirurgico che così chiuderebbe definitamente la stagione. Si contano appena 8 presenze in campionato, 5 in Europa League e 1 in Coppa Italia: Berisha ha un contratto fino al 2023 e spera anche di tornare protagonista in biancoceleste. Magari nella prossima stagione.