Lazio, biancocelesti quinti in Serie A per km percorsi: la classifica

LAZIO KM PERCORSI SERIE A – Sono ben 109.628 i km percorsi dalla Lazio questa stagione. La squadra di Inzaghi è al quinto posto in Serie A per la media di km percorsi in 90 minuti. Lo riporta il sito ufficiale della Lega.

I DATI – Il match emblematico è Atalanta – Lazio del girone d’andata: quella di Bergamo è stata la partita con più km percorsi di tutto il campionato (116.826), nella quale c’è stata anche la miglior prestazione. Marco Parolo contro i nerazzurri ha percorso 12.967 km stipulando il record stagionale, come riporta Lazio Page.

Di seguito, ecco la top 5 in Serie A per questa speciale media di km percorsi a partita:

Chievo Verona (111.472)

Bologna (110.596)

Inter (110.117)

Atalanta (109.817)

Lazio (109.628).