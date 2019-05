Lazio-Bologna, premiato Milinkovic: è il miglior centrocampista della stagione

LAZIO BOLOGNA MILINKOVIC – Al termine della stagione 2018/2019, la Lega Serie A ha dato i suoi verdetti, comunicando i giocatori che più si sono distinti in stagione nei rispettivi ruoli. In casa biancoceleste premiato Milinkovic Savic, eletto il miglior centrocampista dell’attuale campionato. Il serbo ha ricevuto l’onorificenza poco prima del fischio d’inizio di Lazio-Bologna, davanti al suo popolo. Un altro importante traguardo per il classe ’95 nonostante un avvio di stagione partito in sordina.