LAZIO. Buon compleanno, Caicedo: l’attaccante compie oggi 30 anni. Gli auguri della società (FOTO)

LAZIO COMPLEANNO CAICEDO – La sua prima stagione con la maglia della Lazio è stata un alternarsi di momenti positivi e negativi. Felipe Caicedo, arrivato nella capitale per ricoprire il ruolo di vice-Immobile, si era calato molto bene nella parte, risultando decisivo nei match di Europa League. Poi, però, lo scarso minutaggio in campionato gli ha fatto perdere, forse, il ritmo e, quando è stato chiamato in causa da Inzaghi nelle ultime gare di Serie A, alcuni suoi errori hanno pesato significativamente sull’esito della stagione. Nonostante ciò, la dirigenza ha deciso di puntare ancora su di lui e l’ecuadoriano è rimasto nella capitale, in barba alle tanti voci di mercato che lo davano per partente.

TANTI AUGURI CAICEDO – Una sorta di regalo anticipato da parte della società per Felipe Caicedo, che oggi 30 anni: la Lazio ha voluto fare i più sentiti auguri al suo attaccante sia sul sito ufficiale che sulle pagine social.

GLI AUGURI DELLA LAZIO – Felipe Caicedo, attaccante biancoceleste, oggi spegne 30 candeline. Dal Presidente, dalla Società, dallo staff e da tutti i tifosi, i più sentiti auguri di buon compleanno.