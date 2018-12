Lazio-Cagliari, ancora dubbi su Lucas Leiva: prossime 48 ore decisive

LAZIO LEIVA RECUPERO – Sabato 22 dicembre la Lazio giocherà contro il Cagliari all’Olimpico. Il tecnico biancoceleste sta lavorando sulla squadra per la sfida contro i rossoblu. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri c’è stato l’allenamento ed è sceso in campo anche Lucas Leiva. Il brasiliano è da un po’ di tempo fuori rosa a causa dell’infortunio e delle successive ricadute che lo hanno colpito. Fra alti e bassi, forse sarà disponibile contro i sardi ma non c’è ancora la certezza assoluta: bisogna aspettare 48 ore per sciogliere ogni dubbio. A Formello c’era anche Berisha che, come il brasiliano, è un osservato speciale per la prossima sfida. Nel pomeriggio ci sarà di nuovo l’allenamento e poi stasera la squadra sarà all’Eur per la tradizionale cena di Natale.