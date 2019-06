Lazio, Caicedo è già al lavoro: “Mi preparo con la mia personal trainer” (VIDEO)

LAZIO CAICEDO – Felipe Caicedo è già al lavoro per la prossima stagione. La sua permanenza alla Lazio,viste le tante offerte dall’estero, è tutt’altro che scontata. Intanto però l’ecuadoriano, infortunato al flessore nell’ultima parte di campionato, sta lavorando per tornare in forma con una personal trainer d’eccezione. Sul proprio profilo twitter infatti il Panterone ha pubblicato un breve video dove si allena insieme alla moglie Maria Garcia per tornare in forma: il suo contratto in biancoceleste scadrà nel 2020, nel futuro prossimo i tifosi capiranno le sue intenzioni.