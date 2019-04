LAZIO CAICEDO – Questo pomeriggio la Lazio è stata sconfitta per 2-1 dal Chievo. Inutile il gol di Caicedo nel finale. L’ecuadoriano però come riporta Lazio Page è diventato il miglior marcatore della Lazio in campionato con 5 reti, superando Immobile fermo a 4 marcature.