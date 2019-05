Lazio, Caicedo verrà ceduto: gli Emirati Arabi la destinazione più probabile

LAZIO CAICEDO EMIRATI ARABI – Wesley è in arrivo, Caicedo, come riporta il Corriere dello Sport, saluterà. L’attaccante ecuadoregno, sul piede di partenza l’anno scorso, alla fine è restato ed è stato assoluto protagonista nella seconda parte di stagione. Paradossalmente però Caicedo è rimasto alla Lazio dopo il flop e saluterà dopo il suo picco più alto. Il suo contratto è in scadenza nel 2020 e il Panterone proverà a strappare un ultimo pesante contratto negli Emirati Arabi. La famiglia Caicedo, non è un segreto, appena può vola a Dubai per le vacanze e l’idea adesso è quello di un trasferimento definitivo per un paio d’anni almeno.