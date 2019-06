Lazio, Caicedo verso la Cina

CAICEDO LAZIO CALCIOMERCATO – Tentazione Cina per Caicedo. La Pantera molto probabilmente lascerà la Lazio questa Estate. Secondo il Corriere dello Sport per lui sono pronte offerte dagli Emirati Arabi e dalla Cina. Inzaghi però non sarebbe d’accordo su una sua eventuale cessione. Il giocatore ha un contratto a scadenza 2020, per rimanere alla Lazio, vorrebbe prolungare e raddoppiare il suo stipendio, ora a 1,5 milioni di euro.