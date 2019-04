Lazio, Canigiani: “Contro il Chievo auspichiamo le 30mila presenze. Nuove maglie? Già pronte!”

LAZIO INTERVISTA CANIGIANI – La Lazio avrà bisogno anche del pubblico biancoceleste per tornare a sognare la qualificazione in Champions League. Il prossimo impegno sul calendario è la partita casalinga contro il Chievo, in programma sabato 20 aprile alle 15:00. Marco Canigiani, responsabile marketing della società, è intervenuto ai microfoni della radio del club per dare gli ultimi aggiornamenti sulla disponibilità dei biglietti.

LAZIO-CHIEVO – “Il dato in tempo reale fino a ora è di 6.000 biglietti venduti. Ci auspichiamo le 30mila presenze. Capiamo che è il sabato di Pasqua e magari tante persone partiranno, ma per chi rimane a Roma è una grandissima occasione. Ricordiamo che per gli under 14 c’è un biglietto omaggio per ogni adulto che acquista un biglietto intero”.

NUOVE MAGLIE – “Nuove maglie? Già è tutto pronto da tempo”.

BUS INSIEME – “Abbiamo ricevuto parecchi messaggi di gente che grazie a questo servizio ha ripreso a venire allo stadio, riavvicinando anche persone anziane. Un servizio molto economico, dato che il costo massimo è di 4-5 euro. Anche club stranieri ci stanno chiedendo informazioni in merito”.