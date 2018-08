LAZIO. Canigiani: “La prima fase si chiude con 16mila abbonati, biglietti per il Napoli dalla prossima settimana”

LAZIO INTERVISTA CANIGIANI SPONSOR ABBONAMENTI – Termina oggi la prima fase della campagna abbonamenti biancoceleste: dopo le parole del ds Tare in conferenza stampa, Marco Canigiani, responsabile marketing della società, è intervenuto ai microfoni di ‘Radio Incontro Olympia’ per fare il punto della situazione sulle vendite delle tessere e rivelare le ultime novità sullo sponsor. Queste le sue dichiarazioni.

CAMPAGNA ABBONAMENTI – “Oggi termina la prima fase della campagna abbonamenti con prezzi molto vantaggiosi, domani inizia la seconda fase con prezzi tradizionali, comunque molto competitivi. Le cifre di oggi non le ho, ma credo che dovremmo essere arrivati intorno ai 16 mila”.

LAZIO-NAPOLI – “Per Lazio – Napoli siamo in attesa delle disposizioni degli enti preposti per iniziare la vendita. Credo che partirà la prossima settimana. L’operazione dei bus navetta ha suscitato interesse e verrà ripetuta, non per Lazio – Napoli visti i tempi stretti ma dal mese di settembre inizieremo anche con questi servizi”.

SPONSOR – “Si stanno facendo le dovute valutazioni, ieri il decreto dignità è stato approvato alla Camera, ora andrà al Senato e non mi pare ci siano state particolari aperture. Ci sono tante valutazioni da fare, discorsi a 360 gradi, è difficile sapere oggi come andrà a finire”.

UTILIZZO MAGLIE – “La maglia bandiera verrà utilizzata sempre in casa, in trasferta dipenderà dalle combinazioni fattibili. In Europa si giocherà in casa con quella bianca perché la maglia bandiera non può essere utilizzata, in alternanza ci sarà quella nera”.