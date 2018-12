Lazio, Canigiani: “Nuove iniziative per gli U14, anche quest’anno promozioni per il Natale”

LAZIO INTERVISTA CANIGIANI – Il responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, è intervenuto a Elle Radio per informare i tifosi biancocelesti delle ultime iniziative della società in merito ai biglietti e ad alcune promozioni natalizie. Queste le sue parole.

UNDER 14 – “L’iniziativa degli Under 14 è stata riservata ai settori dove c’è disponibilità di posti. Farlo in Curva Nord dove ci sono pochi posti disponibili non avrebbe permesso di dare una reale disponibilità di biglietti. Ci sono società che riservano l’ingresso gratuito agli Under 14 accompagnati in un solo settore, noi siamo stati attenti a garantire questa possibilità per ogni disponibilità di prezzo”.

OLIMPICO – “Quando riempiremo il Distinto Sud Est apriremo anche la Curva Maestrelli: quello sulla Sud è un discorso senza senso, se non si esauriscono altri settori dello stadio sempre aperti. In questo modo un papà può decidere di portare l’Under 14 sia volendo andare in Tribuna, sia nel Distinto a una fascia di prezzo più bassa. Quando avremo la fortuna di riempire lo stadio, anche la Sud sarà aperta”.

NATALE – “Ormai è una consuetudine: acquistando materiale ufficiale con spese di 30 o 50 euro si potranno ottenere biglietti di Curva e Distinti, o di Tribuna Tevere per le spese maggiori, per Lazio – Cagliari e Lazio – Torino. L’iniziativa è illustrata nel dettaglio sul nostro sito ufficiale e spero sia un’occasione ghiotta da sfruttare per regalare tanti pacchetti biancocelesti da mettere sotto l’albero”.