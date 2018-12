Lazio, Canigiani: ” Per le sfide con Cagliari e Torino i prezzi saranno molto economici”

LAZIO CANIGIANI – La Lazio in prossimità delle festività natalizie affronterà il 22 dicembre il Cagliari e il 26 il Bologna. Marco Canigiani, direttore marketing biancoceleste, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per illustrare le ultime informazioni sui costi dei tagliandi.

LAZIO TORINO – “Per Lazio-Torino partiamo dal fatto che i prezzi di base sono più che popolari. Tramite la promozione TI REGALA LO STADIO, chi farà una spesa tra i 30 e i 50 euro nei Lazio Store, avrà dei coupon per andare allo stadio. A tutto ciò si abbina la promozione per gli under 16 e i biglietti omaggi per gli unger 14. Ci sono tantissime opzioni per riempire lo stadio in maniera economica”.

LAZIO BOLOGNA – “Con il Bologna ci sarà l’obbligo della tessera del tifoso. “

BUS SHARING – “Col Cagliari e col Torino sarà attivo il sevizio di Bus Sharing per raggiungere lo stadio comodamente. Un servizio che riscontra consensi sempre di più. Stiamo lavorando per estendere il servizio anche in altre zone della città e in provincia.”

ALTRE INIZIATIVE – “Le maglie da gioco con le foto sopra i numeri saranno pronte in questo weekend: verranno distribuite tra oggi e domani in base alle prenotazioni che sono state fatte. Il 23 dicembre ci sarà una giornata a Cinecittà Word dedicata ai tifosi della Lazio, che avranno già da adesso la possibilità di acquistare un biglietto sul sito ufficiale a condizioni agevolate. La cosa importante è che il 50% del ricavato verrà donata all’associazione SoSpe di Suor Paola.”