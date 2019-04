CRONACA Lazio-Chievo 0-2: entra Correa per Badelj (FOTO)

LAZIO CHIEVO FORMAZIONI – La Lazio di Simone Inzaghi ospita il Chievo di Domenico Di Carlo, già retrocesso aritmeticamente in Serie B, nella 33ª giornata di Serie A. I capitolini hanno 52 punti di cui 15 successi, 7 pareggi e 10 sconfitte, mentre i veneti 11 punti, di cui una sola vittoria, 11 pareggi, 20 sconfitte e una penalizzazione iniziale di 3 punti per lo scandalo plusvalenze fittizie.

Dallo stadio Olimpico

Michela Santoboni

Serie A TIM, 33° giornata

Stadio Olimpico di Roma – Sabato 20 aprile 2019, ore 15

FORMAZIONI UFFICIALI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Badelj, Luis Alberto, Durmisi; Caicedo, Immobile. A disp: Proto, Guerrieri, Luiz Felipe, Wallace, Bastos, Romulo, Jordao, Parolo, Cataldi, Lulic, Correa, Neto. All: Inzaghi.



INDISPONIBILI: Lukaku, Berisha

SQUALIFICATI: Leiva

DIFFIDATI: Lulic, Radu, Strakosha, Durmisi

CHIEVOVERONA (4-3-1-2): Semper; Depaoli, Bani, Cesar, Barba; Leris, Rigoni, Hetemaj; Vignato; Meggiorini, Stepinski.A disp.: Brigantini, Caprile, Tomovic, Frey, Andreolli, Ndrecka, Piazon, Karamoko, Kiyine, Pellissier, Pucciarelli, Dioussé, Grubac.All.: Domenico Di Carlo.



INDISPONIBILI: Jaroszynski​​​​​​​, Schelotto, Seculin

SQUALIFICATI: nessuno

DIFFIDATI: Barba, Stepinski, Leris

ARBITRO: Chiffi (sez. Padova)

ASSISTENTI: Rocca e Posado

IV UOMO: Rapuano

VAR: Maresca​​​​​​​

AVAR: Di Vuolo​​​

LA CRONACA DEL MATCH

IL SECONDO TEMPO

58′ – Esce Badelj, al suo posto Correa.

56′ – Giallo per Rigoni per una trattenuta su Caicedo.

50′ – Chievo avanti con Vignato.

45′ – Al via il secondo tempo, la Lazio giocherà i restanti 45 minuti in 10.

IL PRIMO TEMPO

45′ + 2 – Finisce qui il primo tempo, la Lazio in 10 è ferma sullo 0-0 contro un Chievo che non sembra voler regalare nulla agli avversari.

45′ + 1 – Due minuti di recupero.

38′ – Secondo cambio per Inzaghi: dentro Parolo per Patric.

34′ – Rosso diretto a Milinkovic per un fallo su Stepinski. Lazio in 10.

28′ – Lazio in attacco con Durmisi che serve un bell’assist per Caicedo che però, di testa, non riesce a centrare la porta.

15′ – Non ce la fa il romeno, al suo posto entra Luiz Felipe.

13′ – Problemi per Radu, il giocatore esce con l’aiuto dei medici dal campo.

10 – Chievo pericoloso con Meggiorini che tira, la palla esce di pochissimo alla sinistra di Strakosha.

9′ – Tocco di testa di Radu! Non ci arriva Caicedo che però era in fuorigioco.

8′ – Lazio in attacco con Immobile che tenta da fuori area, Semper risponde presente.

1′ – Al via il match! La Lazio attaccherà da Curva Nord a Curva Sud.