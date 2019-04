Lazio-Chievo, viale delle Olimpiadi chiuso al passaggio pedonale: c’è un’alternativa per accedere allo stadio

LAZIO COMUNICATO – Proseguono i preparativi per gli Internazionali di Tennis: come già accaduto in occasione di Lazio-Udinese, anche sabato pomeriggio per Lazio-Chievo il tratto di Viale delle Olimpiadi rimarrà chiuso al passaggio pedonale. Questo il comunicato ufficiale della società.

IL COMUNICATO – “La S.S. Lazio comunica che alla riunione GOS di ieri 17 aprile è stato stabilito quanto segue: A causa della preparazione degli Internazionali Italiani di Tennis, Viale delle Olimpiadi sarà chiuso anche al passaggio pedonale. In alternativa sarà possibile accedere da Viale dei Gladiatori”.