Lazio, contro il tabù Milan serve l’estro di Luis Alberto

LAZIO LUIS ALBERTO SAN SIRO – I biancocelesti non vincono in campionato in casa del Milan dal lontano 1989. Secondo La Repubblica, quello che potrebbe fare la differenza nello scontro diretto è l’estro di Luis Alberto, Milinkovic, Correa e Immobile. Loro quattro hanno vinto il 50% delle partite in cui sono partiti titolari (5 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte). Lo spagnolo, in particolare, è uno dei migliori nella gara contro il Sassuolo di domenica.