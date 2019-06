Lazio, Correa nella top 7 di Serie A per dribbling

CORREA LAZIO SERIE A – Correa è stato uno dei colpi veri dello scorso mercato per la Lazio. L’argentino, infatti, rientra infatti tra i migliori 7 della Serie A per dribbling vincenti, con una media di 2,1 a partita. Come lui l’obiettivo di mercato bianconero Chiesa e Gervinho. Il migliore è Boga del Sassuolo (3,3), davanti a Ilicic (2,5) e De Paul (2,3). Infine ci sono Gomez e Ansaldi (2,2).