Lazio, Cragnotti: “Per la grande squadra che eravamo abbiamo vinto troppo poco”

LAZIO CRAGNOTTI – Sergio Cragnotti, indimenticato presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio incontro Olympia per rivivere gli anni d’oro biancocelesti.

ANNI D’ORO – “Ai tempi eravamo una grande squadra e purtroppo abbiamo vinto poco rispetto a quello che meritavamo. La colpa è di Veron (ride ndr) perché giocava solo quando voleva. Ricordo che una volta non volle partire per una trasferta a Torino, poi con pazienza Eriksson lo andò a prendere a casa e ce lo portò. Scherzi a parte, Veron è stato una grande stella. Oggi giocatori come lui non ce ne sono in Serie A. Credo che anche il calcio sia cambiato, oggi c’è molta fisicità e poca tecnica e quindi non si vedono tanti giocatori di qualità.

VAR – “Con la VAR la mia Lazio avrebbe senz’altro vinto il campionato precedente a quello che poi abbiamo conquistato. In ogni caso oggi è un altro mondo, non solo per il discorso VAR. Oggi le società di calcio sono delle finanziarie, i presidenti sono molto distaccati dal rapporto col giocatore. Noi avevamo invece un dialogo continuo e questo creava una grande protezione e la concezione di capire i momenti critici del giocatore stesso. Oggi più che mai, servono i soldi per vincere. I mercati sono diventati globali, i giocatori di medio livello costa 30/40 milioni. Occorrono i bene strumentali, come lo stadio, per far lievitare gli introiti”.

BORSA –“Non mi sono pentito di aver fatto entrare la Lazio in borsa. Veron ha spiegato che in Argentina le società appartengono ai tifosi e sono delle attività sociali. Le azioni non dovevano rappresentare le attività di un finanziere che investiva e valorizzava il proprio rapporto con la borsa, bensì che i tifosi avessero nel proprio cassetto queste azioni e potessero partecipare nella vita sociale della società. Poi questo progetto è fallito perché è mancato il rapporto con la tifoseria. Io ricordo che a Formello venivano tifosi a dirmi che avevano guadagnato. Questo però è un concetto molto difficile a farsi”.