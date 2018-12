Lazio, Cruciani: “In classifica ce la giochiamo anche con meno continuità e brillantezza”

CRUCIANI LAZIO – Il conduttore radiofonico, giornalista e tifoso laziale Giuseppe Cruciani ha rilasciato una lunga intervista a l’Eco di Bergamo: queste le sue dichiarazioni.

LAZIO – Ho parlato di depressione come di un sentimento che intorno alla squadra ne raggruppa altri: c’è un po’ di scontentezza, mestizia, pessimismo. Tutte cose che personalmente non condivido. Abbiamo perso contro l’Eintracht, in una partita inutile ai fini della classifica considerato che avevamo già passato il turno con due giornate d’anticipo. In classifica ce la giochiamo”.

COSA HA PERSO– “La Lazio mostra meno continuità e brillantezza rispetto al passato. Ci possono stare i 4 pareggi consecutivi, ma soprattutto incide il rendimento di Milinkovic e di Luis Alberto, il primo è “mister 100 milioni” con la clausola rescissoria inserita nel contratto, per il secondo è stata tutta una storia di infortuni, uno dietro l’altro. Di sicuro alla Lazio mancano la loro creatività e la loro forza, anche se quanto ai risultati siamo in linea”.

CONTRO L’ATALANTA – “Il pronostico è difficile, perché l’Atalanta è imprevedibile, può vincere o perdere con chiunque e pure con un sacco di gol. Perde contro l’Empoli e poi va a vincere con l’Inter”.

LA CLASSIFICA – “Molto dipenderà dal Milan. La lotta per l’Europa e il quarto posto è tutta racchiusa in un poker di squadre, Lazio, Milan, Roma e Atalanta”.