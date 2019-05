Lazio, da domani in edicola “Eroi per un giorno”, il nuovo libro di Lazialità

LAZIO – Uscirà domani l’ennesimo libro dedicato da Lazialità a tutti i sostenitori biancocelesti. I tifosi capitolini potranno trovare in ogni edicola della Capitale “Eroi per un giorno”, la nuova pubblicazione dedicata ai protagonisti della storia della Lazio. Tanti i nomi che dal 1900 hanno scritto la storia biancoceleste e nella nuova idea editoriale di lazialità ci sarà spazio per ognuno di loro, fenomeni e sconosciuti che grazie ad un singolo episodio sono rimasti nella storia capitolina.