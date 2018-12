Lazio, difesa a “4” o a “3”: i dubbi di Simone Inzaghi

LAZIO TREQUARTISTI MODULO – Quello di Inzaghi non è un lavoro facile ultimamente. Il tecnico biancoceleste infatti deve riflettere bene e scegliere il modulo giusto per affrontare le sfide di campionato. Sembra che la difesa a “4” stia dando segnali positivi: sono stati 4 i gol segnati grazie a questa scelta tecnica. Il mister però non vuole abbandonare la formula a “3”. Come riporta il Corriere dello Sport, è uno schema che ha dei limiti, uno su tutti il rendimento in campo di Ciro Immobile, complice l’assenza di rifornimenti adeguati da parte di Luis Alberto. Nonostante ciò, però, il bomber ha segnato già 10 gol in campionato. Quello del modulo giusto è un rebus per l’allenatore. Staremo a vedere quale adotterà sabato all’Olimpico contro il Cagliari.