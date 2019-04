Lazio “double-face”: primo tempo attento, secondo in calo. E quanti gol nella ripresa…

LAZIO RIPRESA NUMERI – Troppi gol nella ripresa. Questo il dato (in negativo) che emerge dalle partite disputate dalla Lazio: come evidenzia il Corriere dello Sport, gli uomini di Inzaghi hanno subito gli ultimi 12 gol in campionato tutti nei secondi tempi. In particolare, è dal 20 gennaio che la squadra biancoceleste non subisce reti nella prima frazione di gioco, durante la quale scende in campo concentrata e attenta: poi, nella ripresa, il calo che tanto costa in termini di gol e punti.