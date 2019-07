LAZIO VAVRO – Dopo l’acquisto di Lazzari e di Adekanye, la Lazio mette a segno un altro colpo, stavolta in difesa: si tratta di Vavro che, come anticipato da gianlucadimarzio.com, è atteso domattina in Paideia per le consuete visite mediche che precedono la firma del contratto. L’affare è costato alla società biancoceleste 10,5 milioni di euro totali.