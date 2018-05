Lazio e Inter si sfidano anche sul mercato: un centrocampista piace a entrambe

CALCIOMERCATO LAZIO – Con Milinkovic-Savic corteggiato da mezza Europa, la Lazio non può fare a meno di pensare al mercato e ad un nome per il centrocampo. Già da tempo si parla di un forte interesse per Cristante, giovane in forza all’Atalanta con prospettive molto interessanti. Secondo ‘Tuttomercatoweb’, il giocatore piace (e non poco) anche all’Inter. Chi la spunterà tra le due pretendenti? Anche il cartellino di Cristante passa per la Champions. Chi tra le due riuscirà a qualificarsi al quarto posto otterrà 50 milioni dal posizionamento, che potranno essere reinvestiti sul mercato. Con quei soldi quindi le due squadre potrebbero comprare il cartellino del giocatore dell’Atalanta che si aggira intorno ai 25-30 milioni. Domenica sera oltre al nome della squadra che andrà in Champions potrebbe quindi decidersi il futuro di Cristante, che piace però molto anche alla Juventus.

J.C.