Lazio e Lega: i debiti non sono uguali per tutti

DEBITI LAZIO LEGA – I debiti della Lega sono spalmabili, quelli della Lazio no: questa l’assurda contraddizione dell’attuale ministro degli Interni. Come ampiamente noto infatti, la truffa dei rimborsi elettorali del biennio 2008-2010 da parte della Lega per un totale di 49 milioni, è stata ufficialmente spalmata su 80 anni. Per il segretario Matteo Salvini si conclude così senza ulteriori preoccupazioni l’ultimo spinoso caso balzato in cima alle liste dei trend dei principali social network. Come riporta Repubblica.it, c’è però un precedente che cozza profondamente con l’ultima mossa politica della Lega. Nel 2005, anno ben noto ai tifosi laziali per il rischio fallimento, Salvini era in prima fila con tanto di striscioni davanti alla sede della Lega Calcio guidando la protesta affinchè ogni norma fiscale che dilazionasse i debiti fosse cancellata.

SALVINI SULLA LAZIO – In quella stessa occasione il già parlamentare europeo, esprimeva cosi il suo pensiero attraverso i canali dell‘ANSA:”Lazio fallita, Padania salvata. I cittadini del Nord sono contrari a qualsiasi ipotesi di decreto spalmadebiti per le società di calcio, e anche a quelle norme che hanno consentito alla Lazio di Lotito di dilazionare i suoi debiti con il fisco. Le norme fiscali che prevedono sconti o dilazioni nei confronti del fisco vanno cancellate. Cancellate per tutti a prescindere dal calcio. Al piccolo imprenditore i debiti fiscali non li toglie nessuno. Il calcio paghi tutti i suoi debiti, nessuno sconto ai signori del pallone”. 13 anni dopo, la Lazio ha praticamente estinto il suo debito quasi triplo di 143 milioni diluito in 23 anni (non in 80!) e Matteo Salvini è Ministro degli Interni e figura di primo piano nel panorama italiano.