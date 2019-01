Lazio e Leiva, auguri doppi! Acerbi e Murgia nelle scuole e Lotito rivela: “Rifiutati 160 mln per Milinkovic”

NEWS DELLA GIORNATA – Giornata speciale in casa Lazio: il 9 gennaio, infatti di 119 anni fa, infatti, nasceva la Prima Squadra della Capitale. Ecco tutti gli auguri social da parte dei calciatori. Non solo: anche Lucas Leiva oggi compie gli anni, e non sono mancate parole d’affetto da parte dei compagni di squadra. In serata, si è tenuto il Premio Luigi Bigiarelli al Circolo Canottieri Lazio: premiati anche Radu e Lulic.

GLI AUGURI…DEGLI ALTRI – Zoff si augura che la squadra possa restare sempre in zona Champions, mentre Buccioni dà alla Lazio un valore “sacrale.” Beppe Signori non dimentica il legame coi tifosi e Delio Rossi elogia Inzaghi.

LAZIO NELLE SCUOLE – Oggi, Alessandro Murgia e Francesco Acerbi sono stati i presenti all’evento Lazio Nelle Scuole. Il difensore ha parlato anche di Coppa Italia, invitando i più piccoli a non mollare mai. Presente all’incontro anche Lotito: ecco le sue dichiarazioni.

COPPA ITALIA – Intanto, la Lazio si prepara a tornare in campo. Oggi a Formello si è svolto l’allenamento in vista di sabato, quando è in programma match delle 15 di Coppa Italia contro il Novara che sarà arbitrato da Abbatista. Per chi non sarà allo stadio nonostante i prezzi popolari, ecco dove sarà possibile vedere il match in TV.

MERCATO – Confronto Tare-Inzaghi sul mercato, mentre per Zappacosta si attendono segnali. Rivelazione inaspettata di Lotito, che ha confessato al termine dell’evento Lazio Nelle Scuole di aver rifiutato 160 milioni per Milinkovic.

IL RESTO DELLE NEWS – Bufera social per la Lega Serie A, che ha messo un like (poi rimosso) ad un commento offensivo contro la Lazio. All’indirizzo dei biancocelesti è finito anche uno striscione antisemita, mentre la Questura ha diramato un comunicato dopo gli scontri di stanotte a Piazza della Libertà. Leggi QUI l’intervista a Corini, allenatore del Brescia, che ha parlato della Lazio Primavera e non solo…

Alessandra Marcelli