LAZIO MARATHON BET – Play on the pitch è stata vinta dalla squadra guidata da Stefano Fiore. I partecipanti, tifosi e clienti del main sponsor biancoceleste, sono stati suddivisi in tre squadre affidate a Fiore, Nando Orsi e Massimo Piscedda. Al termine della gara tutti i giocatori hanno potuto ammirare il trofeo conquistato, la Coppa Italia.