Lazio-Eintracht, il resoconto dei disordini. Leiva in dubbio anche per Bergamo. I biancocelesti perdono un posto nel ranking Uefa.

NEWS DELLA GIORNATA – Venerdì 14 dicembre, La sconfitta di ieri sera contro l’Eintracht, nonostante fosse ininfluente ai termini della classifica, ha lasciato ad Inzaghi un personale record negativo. Ora per i biancocelesti la testa è già tutta rivolta verso la partita contro l’Atalanta, e al sorteggio dei sedicesimi di finale di Europa League. Ma come di consueto, andiamo a riassumere tutte le news di questa giornata.

LAZIO EINTRACHT DISORDINI – Lazio–Eintracht, però sarà ricordata principalmente per i disordini creati dai tifosi tedeschi sia all’interno dello stadio che fuori. Sono 14 infatti i supporters teutonici, che come comunicato dalla questura di Roma, hanno ricevuto il daspo dopo il caos di ieri sera. Oltre alla sindaca Raggi, hanno espresso il proprio disappunto su quanto accaduto ieri sera anche Arturo Diaconale, e il prefetto di Roma Basilone.

LAZIO ATALANTA – Lunedì sera, i biancocelesti scenderanno in campo a Bergamo contro l’Atalanta, avversaria diretta per l’accesso alla zona europea. Mister Inzaghi, se da una parte ha recuperato Marusic, molto probabilmente dovrà far a meno di Leiva, ancora fermo ai box. Il tecnico degli orobici Gasperini invece, avrà tutti a disposizione tranne l’unico infortunato Varnier. Il doppio ex Biava, in un’intervista ha parlato così delle due squadre.

ALTRE NEWS– Mentre la Lazio perde una posizione nel ranking Uefa, la lega ha ufficializzato gli orari degli ottavi di finale di Coppa Italia. Nicolò Armini invece, è stato convocato per l’ennesima volta in nazionale, questa volta con la rappresentattiva U19. Infine la cronaca: non ce l’ha fatta il giornalista italiano coinvolto nell’attentato di Strasburgo.