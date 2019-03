Lazio-Empoli, Farris: “Eravamo stanchi, ma abbiamo conquistato i tre punti”

LAZIO EMPOLI FARRIS – Ai microfoni del canale ufficiale biancoceleste, Massimiliano Farris è tornato a parlare del match disputato dalla Lazio contro l’Empoli: ecco le sue dichiarazioni.

LA GARA- “Alla vigilia della gara con l’Empoli eravamo reduci da un ciclo tosto di impegni. La squadra era un po’ stanca dopo la trasferta di tre giorni prima a Frosinone, abbiamo sofferto ma siamo comunque riusciti a conquistare i tre punti. Quando mancano tanti titolari o i giocatori vengono chiamati a tanti sforzi, le prestazioni possono risentirne. Quando si affrontato squadre toste come Frosinone ed Empoli, la gara non è più semplice rispetto a quando si gioca contro Milan e Juventus perché parliamo di squadre chiamate a salvarsi”.

MODULO– “Il nostro modulo è conosciuto da tutta la rosa, Berisha si è ben inserito nel ruolo di mezzala, Caicedo era stato scelto in attacco per rimpiazzare immobile. Caputo è un giocatore pericoloso, segna e con i suoi gol sta tenendo a galla la squadra toscana, dietro gli azzurri hanno giocatori esperti, Bennacer palleggia bene, gli esterni hanno delle qualità differenti tra loro: avevamo lavorato per impedire i soliti cross tagliati a Pasqual. Loro costruiscono dal basso, il difensore sinistro è un regista arretrato sulla corsia per loro, Di Lorenzo ha buona gamba. Krunic ha prestanza fisica ed un buon tiro dalla distanza: ci ricordiamo bene la sua rete al Castellani contro di noi due campionati fa. È una squadra da non sottovalutare e difficile da pressare perché se li vai a prendere alti, loro sfruttano bene le ripartenze”.