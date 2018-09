Lazio, ennesima frecciatina da Marsiglia: Strootman ride

MARSIGLIA STROOTMAN LAZIO – Ancora frecciatine alla Lazio. Per la seconda volta arriva da Marsiglia dove nell’OM, oltre all’ allenatore ex giallorosso Rudi Garcia, milita anche Strootman. Dopo la prima provocazione del club francese dove, sul proprio account Twitter, chiedeva alla società romanista come battere i biancocelesti (nello stesso girone in Europa League) con l’aiuto dei loro due ex elementi e poi di Garcia stesso, consideratosi felice per il ritorno allo Stadio Olimpico che lo ha cullato per anni ma allo stesso tempo amareggiato per non poter rincontrare il tifo della Curva Sud capitolina, è stato l’ex centrocampista del club di Trigoria che, in un simpatico quiz, alla domanda su quale team preferisse fra Lazio e Ajax, il giocatore, anticipando una risatina, ha scelto gli olandesi. Episodi che fanno discutere nella tifoseria di Formello.