Lazio, fatta per il giovane attaccante Nimmermeer: è stato tesserato

PRIMAVERA LAZIO – Il futuro della prima squadra passa anche per la Primavera. Dopo un mese di prova, la società biancoceleste ha tesserato Nimmermeer, attaccante classe 2001 che arriva a parametro zero dopo aver giocato nelle giovanili dell’Az Alkmaa. Il giovane, nato in Suriname, ha passaporto olandese. Come riporta Sky Sport, l’attaccante, che ha molto impressionato nel suo mese di prova, ha firmato un contratto per tre anni con la Lazio.